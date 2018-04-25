Сытник: решение по использованию Корчак автомобилями должен принимать Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Решение о законности пользования автомобилями экс-руководителем НАПК Натальей Корчак должен принимать Генеральный прокурор. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"По поводу госпожа Корчак могу сказать, что ее должность, как и моя, относится к тем, где подозрение подписывает исключительно Генеральный прокурор. Поэтому окончательное решение по этому делу будет зависеть исключительно от Генерального прокурора", - сказал Сытник.
Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку электронных деклараций еще 4-х человек, среди них Наталья Корчак, и утвердило результаты проверки очередных 7 деклараций.