Сытник: решение по использованию Корчак автомобилями должен принимать Генпрокурор

"По поводу госпожа Корчак могу сказать, что ее должность, как и моя, относится к тем, где подозрение подписывает исключительно Генеральный прокурор. Поэтому окончательное решение по этому делу будет зависеть исключительно от Генерального прокурора", - сказал Сытник.



Как сообщал УНН, НАПК начало полную проверку электронных деклараций еще 4-х человек, среди них Наталья Корчак, и утвердило результаты проверки очередных 7 деклараций.



