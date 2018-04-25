Ситник: рішення щодо користування Корчак автомобілями має приймати Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Рішення щодо законності користування автомобілями екс-керівником НАЗК Наталією Корчак має приймати Генеральний прокурор. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"З приводу пані Корчак можу сказати, що її посада, як і моя, відноситься до тих, де підозру підписує виключно Генеральний прокурор. Тому остаточне рішення по цій справі буде залежати виключно від Генерального прокурора", - сказав Ситник.
Як повідомляв УНН, НАЗК розпочало повну перевірку електронних декларацій ще 4-ох осіб, серед них Наталія Корчак, та затвердило результати перевірки чергових 7 декларацій.