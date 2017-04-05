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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 18:02 • 166909 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Системы сбора опасных отходов у населения в Украине нет - КГГА

Системы сбора опасных отходов у населения в Украине нет - КГГА

Киев  •  УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине более 15 лет отсутствует законодательство по сбору и утилизации опасных отходов у населения. Об этом УНН сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

"На сегодняшний день остро стоит проблема утилизации опасных отходов. Сейчас широкое использование электрического и электронного оборудования позволило не только повысить качество жизни людей, но и привело к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.

В настоящее время вопрос сбора, сортировки, транспортировки, переработки, утилизации ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, ртутных градусников, батареек является чрезвычайно актуальным, поскольку последние 15 лет действующим законодательством данный вопрос не был урегулирован и до сих пор осталось законодательно не определенным", - сообщили в департаменте.

К отходам бытового электрического и электронного оборудования относятся: энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы, компьютеры, холодильники и другие мелкие и крупногабаритные устройства, которые морально устарели, не используются по назначению или вышли из строя, а также электронные устройства, которые использовались для обработки данных и средства телекоммуникации в частных домашних хозяйствах, отметили в КГГА.

В департаменте рассказали, что мероприятия по сбору и утилизации опасных отходов определены в Стратегии развития Киева до 2025 года, проекте Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года, в частности, предусмотрено следующее:

- создание социальных пунктов приема от населения опасных и других видов и линий по их утилизации на запроектированных мусороперерабатывающих заводах;
- предоставление в Министерство экологии и природных ресурсов Украины и другим центральным органам исполнительной власти предложения по улучшению лицензионных условий в сфере обращения с опасными и другими видами отходов;
- создание конкурентных условий на рынке приема от населения опасных отходов и их утилизации;
- закрепление на законодательном уровне статуса субъектов хозяйствования, занимающихся утилизацией опасных, высокотехнологичных, ртутьсодержащих, элементов, отработанных элементов питания и других отходов и предоставления им юридической и налоговой поддержки;
- обеспечение действенного контроля за деятельностью предприятий, работающих в сфере провождения с опасными отходами путем лицензирования и экологического инспектирования.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.

Минприроды между тем самоустранилось от контроля за оборотом опасных отходов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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