Системы сбора опасных отходов у населения в Украине нет - КГГА

"На сегодняшний день остро стоит проблема утилизации опасных отходов. Сейчас широкое использование электрического и электронного оборудования позволило не только повысить качество жизни людей, но и привело к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.

В настоящее время вопрос сбора, сортировки, транспортировки, переработки, утилизации ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, ртутных градусников, батареек является чрезвычайно актуальным, поскольку последние 15 лет действующим законодательством данный вопрос не был урегулирован и до сих пор осталось законодательно не определенным", - сообщили в департаменте.

К отходам бытового электрического и электронного оборудования относятся: энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы, компьютеры, холодильники и другие мелкие и крупногабаритные устройства, которые морально устарели, не используются по назначению или вышли из строя, а также электронные устройства, которые использовались для обработки данных и средства телекоммуникации в частных домашних хозяйствах, отметили в КГГА.

В департаменте рассказали, что мероприятия по сбору и утилизации опасных отходов определены в Стратегии развития Киева до 2025 года, проекте Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года, в частности, предусмотрено следующее:

- создание социальных пунктов приема от населения опасных и других видов и линий по их утилизации на запроектированных мусороперерабатывающих заводах;

- предоставление в Министерство экологии и природных ресурсов Украины и другим центральным органам исполнительной власти предложения по улучшению лицензионных условий в сфере обращения с опасными и другими видами отходов;

- создание конкурентных условий на рынке приема от населения опасных отходов и их утилизации;

- закрепление на законодательном уровне статуса субъектов хозяйствования, занимающихся утилизацией опасных, высокотехнологичных, ртутьсодержащих, элементов, отработанных элементов питания и других отходов и предоставления им юридической и налоговой поддержки;

- обеспечение действенного контроля за деятельностью предприятий, работающих в сфере провождения с опасными отходами путем лицензирования и экологического инспектирования.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.

Минприроды между тем самоустранилось от контроля за оборотом опасных отходов.