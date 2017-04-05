Системи збору небезпечних відходів у населення в Україні немає - КМДА

“На сьогодні гостро постала проблема утилізації небезпечних відходів. Наразі широке використання електричного та електронного обладнання дозволило не тільки підвищити якість життя людей, але й призвело до негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров’я людини.

На даний час питання збору, сортування, транспортування, переробки, утилізації ртутьвмісних енергозберігаючих ламп, ртутних градусників, батарейок є надзвичайно актуальним, оскільки останні 15 років чинним законодавством дане питання не було врегульовано і до тепер залишилося законодавчо не визначеним”, — повідомили у департаменті.

До відходів побутового електронного та електричного устаткування належать: енергоощадні та люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори, комп’ютери, холодильники та інші дрібні та великогабаритні пристрої, які морально застаріли, не використовуються за призначенням або вийшли з ладу, а також електронні пристрої, які використовувалися для обробки даних та засоби телекомунікації в приватних домашніх господарствах, зазначили в КМДА.

У департаменті розповіли, що заходи щодо збору та утилізації небезпечних відходів визначені у Стратегії розвитку Києва до 2025 року, проекті Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року, зокрема передбачено наступне:

— створення соціальних пунктів прийому від населення небезпечних та інших видів та ліній з їх утилізації на запроектованих сміттєпереробних заводах;

— надання до Міністерства екології та природних ресурсів України та інших центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо покращення ліцензійних умов у сфері поводження з небезпечними та іншими видами відходів;

— створення конкурентних умов на ринку прийому від населення небезпечних відходів та їх утилізації;

— закріплення на законодавчому рівні статусу суб’єктів господарювання, що займаються утилізацією небезпечних, високотехнологічних, ртутьвмісних, елементів, відпрацьованих елементів живлення та інших відходів та надання їм юридичної та податкової підтримки;

— забезпечення дієвого контролю за діяльністю підприємств, що працюють у сфері проводження з небезпечними відходами шляхом ліцензування та екологічного інспектування.

Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.

При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.

Мінприроди тим часом самоусунулося від контролю за обігом небезпечних відходів.