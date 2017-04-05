Системи збору небезпечних відходів у населення в Україні немає - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Україні більше 15 років відсутнє законодавство щодо збору та утилізації небезпечних відходів у населення. Про це УНН повідомили у Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.
“На сьогодні гостро постала проблема утилізації небезпечних відходів. Наразі широке використання електричного та електронного обладнання дозволило не тільки підвищити якість життя людей, але й призвело до негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров’я людини.
На даний час питання збору, сортування, транспортування, переробки, утилізації ртутьвмісних енергозберігаючих ламп, ртутних градусників, батарейок є надзвичайно актуальним, оскільки останні 15 років чинним законодавством дане питання не було врегульовано і до тепер залишилося законодавчо не визначеним”, — повідомили у департаменті.
До відходів побутового електронного та електричного устаткування належать: енергоощадні та люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори, комп’ютери, холодильники та інші дрібні та великогабаритні пристрої, які морально застаріли, не використовуються за призначенням або вийшли з ладу, а також електронні пристрої, які використовувалися для обробки даних та засоби телекомунікації в приватних домашніх господарствах, зазначили в КМДА.
У департаменті розповіли, що заходи щодо збору та утилізації небезпечних відходів визначені у Стратегії розвитку Києва до 2025 року, проекті Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року, зокрема передбачено наступне:
— створення соціальних пунктів прийому від населення небезпечних та інших видів та ліній з їх утилізації на запроектованих сміттєпереробних заводах;
— надання до Міністерства екології та природних ресурсів України та інших центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо покращення ліцензійних умов у сфері поводження з небезпечними та іншими видами відходів;
— створення конкурентних умов на ринку прийому від населення небезпечних відходів та їх утилізації;
— закріплення на законодавчому рівні статусу суб’єктів господарювання, що займаються утилізацією небезпечних, високотехнологічних, ртутьвмісних, елементів, відпрацьованих елементів живлення та інших відходів та надання їм юридичної та податкової підтримки;
— забезпечення дієвого контролю за діяльністю підприємств, що працюють у сфері проводження з небезпечними відходами шляхом ліцензування та екологічного інспектування.
Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.
При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.
Мінприроди тим часом самоусунулося від контролю за обігом небезпечних відходів.