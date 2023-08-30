Сырский посетил передовую: наградил лучших бойцов и определил приоритетные задачи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, посетил сражающихся на передовой защитников и наградил воинов. Видео визита он обнародовал в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
"Посетил наших воинов, которые выполняют задачи на переднем крае. 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада «Ярость», 68 ОЕБр. Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов. Наградил лучших бойцов. Горжусь тем, что выпала честь командовать такими героями, уверен в нашей победе. Спасибо за службу каждому", - отметил он.
Выступив перед бойцами, Сырский подчеркнул, что нужно держать населенный пункт Клещеевка, вблизи Бахмута.
«Здесь, без преувеличения, нужна ваша роль, ваше мужество, ваши навыки. И я не знаю никого другого, кто бы смог выполнить эти задачи», - сказал генерал – полковник.
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