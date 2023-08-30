Сырский посетил передовую: наградил лучших бойцов и определил приоритетные задачи

Детали

"Посетил наших воинов, которые выполняют задачи на переднем крае. 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада «Ярость», 68 ОЕБр. Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов. Наградил лучших бойцов. Горжусь тем, что выпала честь командовать такими героями, уверен в нашей победе. Спасибо за службу каждому", - отметил он.

Выступив перед бойцами, Сырский подчеркнул, что нужно держать населенный пункт Клещеевка, вблизи Бахмута.

«Здесь, без преувеличения, нужна ваша роль, ваше мужество, ваши навыки. И я не знаю никого другого, кто бы смог выполнить эти задачи», - сказал генерал – полковник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении и сдерживают наступление врага на Куп’янско-Лиманском – Сырский



