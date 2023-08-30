Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку та стримують наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському - Сирський

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За словами Сирського, обстановка на Східному фронті залишається складною.

Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої, як зазначається, відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка. Там противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону українських військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.

Одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території рф з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ, повідомив Сирський.

Стосовно ситуації на Бахмутському напрямку, то командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що там щоденно ідуть гарячі бої. Там росіяни намагаються повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.

Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки.

«Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках», - додав Сирський.

Доповнення

Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове на півдні, повідомиили у середу у Генеральному штабі ЗСУ.