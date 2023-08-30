Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении и сдерживают наступление врага на Купянско-Лиманском - Сырский

Детали

По словам Сырского, обстановка на Восточном фронте остается сложной.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее ожесточенные бои, как отмечается, происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка. Там противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону украинских войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.

Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории рф с целью наращивания численности и боеспособности своих войск, сообщил Сырский.

Относительно ситуации на Бахмутском направлении, то командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что там ежедневно идут горячие бои. Там россияне пытаются вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакуют наши подразделения.

В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки.

«Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед. Поэтому особое внимание сегодня уделяется работе именно на этих направлениях», - добавил Сырский.

Дополнение

Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово на юге, сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ.