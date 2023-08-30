Сирський відвідав передову: нагородив кращих бійців і визначив приоритетні завдання

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"Відвідав наших воїнів, які виконують задачі на передньому краї. 80 ОДШБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада «Лють», 68 ОЄБр. Разом з командирами спланували подальші дії, обговорили вирішення проблемних питань. Нагородив найкращих бійців. Пишаюся тим, що випала честь командувати такими героями, впевнений в нашій перемозі. Дякую за службу кожному", - зазначив він.

Виступивши перед бійцями, Сирський наголосив, що потрібно тримати населений пункт Кліщіївка, поблизу Бахмута.

«Тут, без перебільшення, потрібна ваша роль, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого іншого, хто б віг виконати ці завдання», - сказав генерал – полковник.

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