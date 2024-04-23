Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Киеве обсудил ситуацию на поле боя и поддержку Украины с представителями ВС Литвы, - главнокомандующим Вальдемарасом Рупшисом и начальником генерального штаба Миндаугасом Степонявичюсом, передает УНН со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВС Украины в Facebook.

Рад был приветствовать в Киеве военное руководство Литвы - Главнокомандующего Вооруженных Сил Вальдемараса Рупшиса и Начальника Генштаба Миндаугаса Степонявичуса - написал Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, во время встречи был обсужден ряд важных вопросов относительно ситуации на поле боя, подготовки украинских бойцов и поддержки Украины.

Есть четкий план действий для дальнейшего сотрудничества. Поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку нашей армии. - сообщил Александр Сырский.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на наиболее горячих точках фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным Командующим обороны Дании генералом Майклаом Виггерсом Хилдгаардом.