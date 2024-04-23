Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  45219 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  127042 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  127368 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  133903 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118036 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156038 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224034 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  422576 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175496 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131762 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

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Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

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На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

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В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

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В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

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В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

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Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

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Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

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ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

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Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  422576 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  342163 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  389542 просмотра

Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Сирский обсудил ситуацию на фронте и поддержку Украины с литовским военным руководством в Киеве.

Война •   •  9967 просмотра
Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи ЕС Украине, если Киев не прекратит дискриминацию венгерских компаний, работающих в Украине.

политика •   •  9676 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ставит под сомнение членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за отсутствия реакции во время нарушений границы со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах.

Новости Мира •   •  9371 просмотра
Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

Российская противовоздушная оборона якобы сбила реактивные снаряды над белгородской областью. губернатор вячеслав гладков говорит о "прилете" во двор частного жилого дома

Новости Мира •   •  10034 просмотра
На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

Киевские власти решили не открывать пляжный сезон и посоветовали гражданам избегать пляжей и зон отдыха из соображений безопасности.

Общество •   •  10280 просмотра
В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

Украинские защитники в Черкасской области во время ночного дежурства сбили два вражеских беспилотника, не допустив жертв и разрушений.

Война •   •  13171 просмотра
В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

Из-за дефицита электроэнергии, вызванного убытками от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью к европейским странам, вводя графики ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.

Война •   •  13775 просмотра
В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

Восстановление за счет ВСУ

В прошлом году Украина потратила более 50 миллиардов гривен на защиту энергетической инфраструктуры, тогда как на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных сил было выделено лишь 1,2 миллиарда гривен, что привело к ослаблению обороны и потере территорий.

Война •   •  103741 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Греция, вероятно, предоставит Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если получит гарантии США относительно угрозы со стороны Турции и пакет финансовой компенсации.

политика •   •  13576 просмотра
Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.

Новости Бизнеса •   •  8612 просмотра
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024