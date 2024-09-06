Сырский: Пополнение военных рядов - приоритет для украинской армии
Киев • УНН
Генерал Сырский подчеркнул важность пополнения личного состава украинской армии в связи с истощением сил. Правительство приняло закон о мобилизации, обязывающий мужчин 18-60 лет зарегистрироваться в военкоматах.
Генерал Александр Сырский подчеркнул в интервью CNN важность пополнения личного состава украинской армии на фоне истощения сил из-за двух лет непрерывной войны с Россией, передает УНН.
Детали
Правительство приняло закон о мобилизации, обязывающий всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет зарегистрироваться в военных комиссариатах и иметь при себе регистрационные документы.
Сырский признал, что новобранцы часто имеют меньше времени на подготовку, чем хотелось бы, но динамика на фронте требует быстрого развертывания новых сил.
Несмотря на сокращенный срок обучения, он подчеркнул важность подготовки высококвалифицированного военного персонала для эффективной защиты страны.
Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ5 сентября 2024, 20:26 • 69174 просмотра