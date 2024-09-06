Сырский: Пополнение военных рядов - приоритет для украинской армии

Генерал Александр Сырский подчеркнул в интервью CNN важность пополнения личного состава украинской армии на фоне истощения сил из-за двух лет непрерывной войны с Россией, передает УНН.

Детали

Правительство приняло закон о мобилизации, обязывающий всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет зарегистрироваться в военных комиссариатах и иметь при себе регистрационные документы.

Сырский признал, что новобранцы часто имеют меньше времени на подготовку, чем хотелось бы, но динамика на фронте требует быстрого развертывания новых сил.

Несмотря на сокращенный срок обучения, он подчеркнул важность подготовки высококвалифицированного военного персонала для эффективной защиты страны.

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