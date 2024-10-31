Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский переговорил с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщил о тяжелых боях вдоль всей линии фронта и важности усиления поддержки ВСУ, также стороны обсудили привлечение северокорейских военных к боевым действиям на стороне москвы, о чем Сырский написал в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте. Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях", - написал Сырский.

"Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности. Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи еще раз подчеркнул важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины", - сообщил Главком ВСУ.

Во время разговора, по его словам, стороны также обменялись мнениями относительно "безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне москвы".

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