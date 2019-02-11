Сирийские СМИ заявили об уничтожении больницы израильскими танками
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Израильские танки обстреляли административные объекты в сирийской провинции Эль-Кунейтра, уничтожив больницу. Об этом сообщает SANA, передает УНН.
По данным агентства, танки Израиля произвели несколько выстрелов по больнице, полностью ее разрушив. При этом SANA не уточняет, находились ли люди внутри здания во время обстрела. Также агентство не сообщает, есть ли пострадавшие или погибшие в результате произошедшего.
Корреспондент SANA отметил, что помимо этого израильская армия атаковала объекты обсерватории в Джубата аль-Хаша. О серьезности нанесенного ущерба не сообщается.
Провинция Эль-Кунейтра примыкает к Голанских высот, занятых военными Израиля.
Напоминаем, вывод наземных войск армии США из Сирии по приказу президента Дональда Трампа может начаться через несколько недель. Об этом сообщил глава Центрального командования США, генерал Джозеф Вотел.