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Сирійські ЗМІ заявили про знищення лікарні ізраїльськими танками

Сирійські ЗМІ заявили про знищення лікарні ізраїльськими танками

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ізраїльські танки обстріляли адміністративні об’єкти в сирійській провінції Ель-Кунейтра, знищивши лікарню. Про це повідомляє SANA, передає УНН.

За даними агентства, танки Ізраїлю зробили декілька пострілів по лікарні, повністю її зруйнувавши. При цьому SANA не уточнює, чи були люди всередині будівлі під час обстрілу. Також агентство не повідомляє, чи є постраждалі чи загиблі в результаті події.

Кореспондент SANA зазначив, що крім цього ізраїльська армія атакувала об’єкти обсерваторії в Джубата аль-Хашан. Про серйозність нанесеного збитку не повідомляється.

Провінція Ель-Кунейтра примикає до Голанських висот, зайнятих військовими Ізраїлю.

Нагадуємо, виведення наземних військ армії США з Сирії за наказом президента Дональда Трампа може початися через декілька тижнів. Про це повідомив глава Центрального командування США, генерал Джозеф Вотел.

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