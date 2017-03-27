Сирийские повстанцы завершили блокаду Ракка

Сейчас на территории аэродрома проводятся работы по разминированию. Аэродром находится в 50 километрах к западу от Ракка.

Успех во время военной операции на аэродроме Табка позволил SDF, в которое входят курдские и арабские отряды, отсечь пути сообщения с Ракка в западном направлении, а также завершить блокаду города.

Следующей целью военного альянса является крупнейшая в Сирии плотина на реке Евфрат. Во время тяжелых бомбардировок в большинстве была частично разрушена.