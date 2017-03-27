Сирийские повстанцы завершили блокаду Ракка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Опозиционные Башару Асаду объединения "Силы демократической Сирии", действующие при поддержке США, получили важную победу. При наступлении на последний крупный оплот террористической группировки "Исламское государство" в Сирии - город Ракка - бойцы SDF сумели занять военный аэродром Табка, который с 2014 года находился под контролем джихадистов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Сейчас на территории аэродрома проводятся работы по разминированию. Аэродром находится в 50 километрах к западу от Ракка.
Успех во время военной операции на аэродроме Табка позволил SDF, в которое входят курдские и арабские отряды, отсечь пути сообщения с Ракка в западном направлении, а также завершить блокаду города.
Следующей целью военного альянса является крупнейшая в Сирии плотина на реке Евфрат. Во время тяжелых бомбардировок в большинстве была частично разрушена.