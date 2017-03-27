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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135152 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121767 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106998 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107841 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Сирийские повстанцы завершили блокаду Ракка

Сирийские повстанцы завершили блокаду Ракка

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Опозиционные Башару Асаду объединения "Силы демократической Сирии", действующие при поддержке США, получили важную победу. При наступлении на последний крупный оплот террористической группировки "Исламское государство" в Сирии - город Ракка - бойцы SDF сумели занять военный аэродром Табка, который с 2014 года находился под контролем джихадистов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Сейчас на территории аэродрома проводятся работы по разминированию. Аэродром находится в 50 километрах к западу от Ракка.

Успех во время военной операции на аэродроме Табка позволил SDF, в которое входят курдские и арабские отряды, отсечь пути сообщения с Ракка в западном направлении, а также завершить блокаду города.

Следующей целью военного альянса является крупнейшая в Сирии плотина на реке Евфрат. Во время тяжелых бомбардировок в большинстве была частично разрушена.

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