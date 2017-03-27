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Сирійські повстанці завершили блокаду Ракки

Сирійські повстанці завершили блокаду Ракки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Опозиційние Башару Асаду об’єднання “Сили демократичної Сирії”, що діє за підтримки США, здобуло важливу перемогу. При наступі на останній великий оплот терористичного угруповання “Ісламська держава” в Сирії — місто Ракка -бійці SDF зуміли зайняти військовий аеродром Табка, який з 2014 року перебував під контролем джихадистів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зараз на території аеродрому проводяться роботи з розмінування. Аеродром знаходиться в 50 кілометрах на захід від Ракки.

Успіх під час військової операції на аеродромі Табка дозволив SDF, в яке входять курдські і арабські загони, відсікти шляхи сполучення з Ракки в західному напрямку, а також завершити блокаду міста.

Наступною метою військового альянсу є найбільша в Сирії гребля на річці Євфрат. Під час важких бомбардувань в вона була частково зруйнована.

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