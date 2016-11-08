Сирийская армия продолжает бои за стратегически важный район в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Алеппо продолжаются бои за стратегически важный район "1070", установление контроля над которым может стать крупнейшим достижением войск сирийского президента Башара Асада за последние два месяца, передает УНН со ссылкой на DW.
Армия сирийского президента Башара Асада и его союзники во вторник, 8 ноября, ведут бои за контроль над стратегически важным районом "1070" города Алеппо.
Район "1070" расположен на юго-западных окраинах Алеппо, рядом с контролируемым правительственными силами коридором к частям города, которые находятся под их властью.
По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные войска и их союзники уже получили полный контроль над районом.
"Установление контроля над районом может стать крупнейшим достижением войск Асада в Алеппо с сентября 2016 года", - отметили в центре.
Впрочем представители обеих групп повстанцев, которые участвуют в боях в Алеппо, утверждают, что бои в важном районе до сих пор идут. В частности, в повстанческой группировке "Нур аль-Дин аль-Зинка" заявили о восстановлении контроля над позициями, которые были утрачены повстанцами накануне.