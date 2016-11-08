Сирійська армія продовжує бої за стратегічно важливий район в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Алеппо продовжуються бої за стратегічно важливий район “1070”, встановлення контролю над яким може стати найбільшим здобутком військ сирійського президента Башара Асада за останні два місяці, передає УНН з посиланням на DW.
Армія сирійського президента Башара Асада та її союзники у вівторок, 8 листопада, ведуть бої за контроль над стратегічно важливим районом “1070” міста Алеппо.
Район “1070” розташований на південно-західних околицях Алеппо, поряд з контрольованим урядовими силами коридором до частин міста, які перебувають під їхньою владою.
За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотримання прав людини, урядові війська та їхні союзники вже здобули повний контроль над районом.
“Встановлення контролю над районом може стати найбільшим здобутком військ Асада в Алеппо з вересня 2016 року”, — зазначили в центрі.
Утім представники обох груп повстанців, які беруть участь в боях в Алеппо, стверджують, що бої у важливому районі досі точаться. Зокрема, у повстанському угрупованні “Нур аль-Дін аль-Зінкі” заявили про відновлення контролю над позиціями, які були втрачені повстанцями напередодні.