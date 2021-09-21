Синоптики: в Украине завтра - похолодание, в Карпатах - мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мороз и снег прогнозируют завтра синоптики в Карпатах, в целом по Украине также ожидается похолодание - днем не выше 15 градусов тепла, ночью - в горах мороз, а по остальной территории страны - падение до 1 градуса с отметкой "плюс", сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 22 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.
Погода в столичном регионе
На Киевщине завтра местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.
Добавим
Сегодня, 21 сентября, в Карпатах температура упала до 6 градусов мороза.