Синоптики: в Україні завтра - похолодання, у Карпатах - мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Мороз і мокрий сніг прогнозують завтра синоптики у Карпатах, загалом по Україні також очікується похолодання - вдень не вище 15 градусів тепла, вночі - у горах мороз, а по решті території країни - падіння до 1 градуса з позначкою "плюс", повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 22 вересня в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.
Додамо
Сьогодні, 21 вересня, у Карпатах температура впала до 6 градусів морозу.