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15 марта, 19:03 • 105220 просмотра

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Синоптики спрогнозировали погоду ко Дню влюбленных

Киев • УНН

 • 27526 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. По ориентировочному прогнозу, 14 февраля, в День влюбленных, существенных осадков в Украине не ожидается, температура воздуха днем будет достигать "плюсовых" значений. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Погоду с осадками не по всей территории страны синоптики прогнозируют почти до середины месяца. Как ожидается, они лишь 7-9 февраля будут умеренными.

Детали

По прогнозу погоды, 5 февраля в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура в западных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 3-8° тепла.

6 февраля ночью на Левобережье, днем в восточных и западных областях, 7 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях небольшой (на Закарпатье умеренный) снег, днем местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории страны без осадков. Температура 6-7 февраля ночью 0-5° мороза (7 февраля на западе от 3° мороза до 2° тепла), днем 0-5° тепла, 7 февраля в южной части 3-8 тепла; 6 февраля в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем около 0°. 5-7 февраля в западных областях порывы ветра.

8-9 февраля ночью в Украине, кроме востока, небольшой, местами умеренный мокрый снег; днем в западных, восточных, 8 февраля и в южных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, 8 февраля в южной части, 9 февраля в большинстве областей днем 1-7° тепла.

10-14 февраля без существенных осадков, лишь 12 февраля в западных, северных и большинстве центральных областей временами снег и мокрый снег. Температура 10-11 февраля ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла; 12-14 февраля ночью 1-7° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, в южной части 0-6° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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