Синоптики рассказали, когда ждать снега в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В конце недели - в пятницу, 27 декабря, в Киеве ожидается небольшой снег, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Так, 23-25 декабря в Киеве ожидаются дожди. Температура 23 декабря будет достигать 9-11° тепла днем, а 24-25 - 3-8°.
Небольшой снег и заморозки ожидаются в конце недели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди и метели: какой погоды ждать Украине в ближайшие три дня
"26 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза", - сообщают синоптики.
Напомним, синоптики дали дождливый прогноз на начало следующей недели.