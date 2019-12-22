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Синоптики розповіли, коли чекати снігу у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Наприкінці тижня – у п’ятницю, 27 грудня, у Києві очікується невеликий сніг, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Так, 23-25 грудня у Києві очікуються дощі. Температура 23 грудня сягатиме 9-11° тепла вдень, а 24-25 — 3-8°.

Невеликий сніг та заморозки очікуються наприкінці тижня.

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“26 грудня вночі помірний, вдень невеликий дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла. 27 грудня невеликий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу”, — повідомляють синоптики.

Нагадаємо, синоптики дали дощовий прогноз на початок наступного тижня.

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