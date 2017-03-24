Синоптики прогнозируют Киеву похолодание и снег на выходные

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 25 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 °, днем ​​6-8 ° тепла ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 26-27 марта синоптики прогнозируют похолодание. В частности, 26 марта - дождь с мокрым снегом, ветер переменных направлений, 3-8 м / с. 27 марта ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью около 0 °, днем ​​4-6 ° тепла.

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Отмечается, что на следующей неделе 28-29 марта - без осадков. Температура 8-10 ° тепла.