Синоптики прогнозують Києву похолодання та сніг на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. За прогнозом синоптиків, 25 березня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, передає УНН з посиланням на прес-служб КМДА.
“За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 25 березня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 26-27 березня синоптики прогнозують похолодання. Зокрема, 26 березня — дощ із мокрим снігом, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 27 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
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Зазначається, що наступного тижня 28-29 березня — без опадів. Температура вдень 8-10° тепла.