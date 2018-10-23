Синоптики посоветовали одеваться теплее: в Украине идут дожди и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине в ближайшие дни, 24-25 октября, ожидается резкое изменение погодных условий - с дождями и мокрым снегом, а на высокогорье Карпат ожидается сильный снег, поэтому украинцам советуют одеваться по погоде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с, в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)", - сообщили синоптики.
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В целом по Украине в среду будет облачно, ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, в Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метели, на высокогорье сильный снег (ночью в южной и восточной части местами небольшой дождь).
Ветер - юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на западе страны местами 25-30 м/с.
Температура в течение суток 3-8° тепла, на высокогорье Карпат 0-2° мороза; в южной части, Донецкой и Луганской области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.
Кроме того указано, что в столице завтра, 24 октября, пасмурный, дождливый и ветреный день. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 6-8°.
"Поэтому одеваемся по погоде и согреваем друг друга теплом своих сердец", - посоветовали синоптики.
Напомним, в Украину возвращается осень.