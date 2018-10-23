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Синоптики посоветовали одеваться теплее: в Украине идут дожди и мокрый снег

Синоптики посоветовали одеваться теплее: в Украине идут дожди и мокрый снег

Киев  •  УНН

 • 6575 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине в ближайшие дни, 24-25 октября, ожидается резкое изменение погодных условий - с дождями и мокрым снегом, а на высокогорье Карпат ожидается сильный снег, поэтому украинцам советуют одеваться по погоде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с, в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)", - сообщили синоптики.

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В целом по Украине в среду будет облачно, ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, в Карпатах и ​​Прикарпатье местами сильные осадки, метели, на высокогорье сильный снег (ночью в южной и восточной части местами небольшой дождь).

Ветер - юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на западе страны местами 25-30 м/с.

Температура в течение суток 3-8° тепла, на высокогорье Карпат 0-2° мороза; в южной части, Донецкой и Луганской области ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°.

Кроме того указано, что в столице завтра, 24 октября, пасмурный, дождливый и ветреный день. Температура ночью - 4-6° тепла, днем ​​- 6-8°.

"Поэтому одеваемся по погоде и согреваем друг друга теплом своих сердец", - посоветовали синоптики.

Напомним, в Украину возвращается осень.

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