Синоптики порадили одягатися тепліше: на Україну сунуть дощі і мокрий сніг

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні найближчими днями, 24-25 жовтня, очікується різка зміна погодних умов - з дощами і мокрим снігом, а на високогір'ї Карпат очікується сильний сніг, тож українцям радять вдягатися по погоді. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.