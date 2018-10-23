Синоптики порадили одягатися тепліше: на Україну сунуть дощі і мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні найближчими днями, 24-25 жовтня, очікується різка зміна погодних умов - з дощами і мокрим снігом, а на високогір'ї Карпат очікується сильний сніг, тож українцям радять вдягатися по погоді. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с, 24 жовтня на заході країни місцями 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг)", - повідомили синоптики.
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Загалом по Україні у середу буде хмарно, очікуються дощі, у західних областях подекуди з мокрим снігом, у Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні опади, хуртовини, на високогір'ї сильний сніг (вночі у південній та східній частинах місцями невеликий дощ).
Вітер - південно-західний з переходом у західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на заході країни подекуди 25-30 м/с.
Температура протягом доби 3-8° тепла, на високогір'ї Карпат 0-2° морозу; у південній частині, на Донеччині та Луганщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.
Крім того вказано, що у столиці завтра, 24 жовтня, похмурий, дощовий та вітряний день. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 6-8°.
"Тож вдягаємося по погоді та зігріваємо один одного теплом своїх сердець", - порадили синоптики.
Нагадаємо, в Україну повертається осінь.