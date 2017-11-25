Синоптики предупреждают о лавиноопасности на западной Украине

“27 ноября, в связи с интенсивными осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, 26-27 ноября в результате осадков на реках Прикарпатья прогнозируют повышение уровня воды от 0,3 до 1,0 м.

Напомним, метеоролог рассказала УНН, какой будет зима в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за снега в Луганской 20 тыяч жителей остались без света