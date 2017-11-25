Синоптики предупреждают о лавиноопасности на западной Украине
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В понедельник, 27 ноября, из-за интенсивных осадков в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей синоптики прогнозируют опасность схода горных лавин 3 уровня. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, передает УНН.
“27 ноября, в связи с интенсивными осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.
Кроме этого, 26-27 ноября в результате осадков на реках Прикарпатья прогнозируют повышение уровня воды от 0,3 до 1,0 м.
Напомним, метеоролог рассказала УНН, какой будет зима в Украине.
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