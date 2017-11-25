Синоптики попереджають про лавинонебезпеку на західній Україні
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У понеділок, 27 листопада, через інтенсивні опади в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей синоптики прогнозують небезпеку сходу гірських лавин 3 рівня. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
“27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека ( 3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
Крім цього, 26-27 листопада в результаті опадів на річках Прикарпаття прогнозують підвищення рівнів води від 0,3 до 1,0 м.
Нагадаємо, метеоролог розповіла УНН, якою буде зима в Україні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через сніг на Луганщині 20 тияч мешканців залишилися без світла