Синоптики предупредили об осложнении погодных условий по всей Украине

"Второго декабря в связи с перемещением циклона с северо-запада ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем ​​на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.

Третьего декабря осадки и явления ослабеют, только ночью в восточной части небольшой дождь и метели сохранятся. На дорогах страны гололедица ", - говорится в сообщении.