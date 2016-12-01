Синоптики предупредили об осложнении погодных условий по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По всей территории Украины 2-3 декабря ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"Второго декабря в связи с перемещением циклона с северо-запада ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.
Третьего декабря осадки и явления ослабеют, только ночью в восточной части небольшой дождь и метели сохранятся. На дорогах страны гололедица ", - говорится в сообщении.