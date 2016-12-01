Синоптики попередили про ускладнення погодних умов по всій Україні

“Другого грудня у зв’язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови: вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Третього грудня опади та явища послабшають, лише вночі у східній частині сильний сніг та хуртовини збережуться. На дорогах країни ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.