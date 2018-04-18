Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве и Киевской области

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Как сообщал УНН, в Польше сильный ветер и дождь вызвали обрывы линий электропередач, в результате чего без света по всей стране остались более четыре тысячи жилых домов.