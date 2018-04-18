Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве и Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, сегодня и до конца суток 18 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Как сообщал УНН, в Польше сильный ветер и дождь вызвали обрывы линий электропередач, в результате чего без света по всей стране остались более четыре тысячи жилых домов.