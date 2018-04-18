Синоптики попередили про пориви вітру у Києві та Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні з утриманням до кінця доби 18 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:
-
- усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
-
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
-
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
-
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
-
Як повідомляв УНН, у Польщі сильний вітер і дощ спричинили обриви ліній електропередач, в результаті чого без світла у всій країні залишилися понад чотири тисячі житлових будинків.