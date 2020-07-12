Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий и подъеме уровня воды в реках

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В западных областях Украины сегодня, 12 июля, ожидаются сильные ливни. Поэтому сегодня и завтра возможен подъем уровня воды в реках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию УкрГидрометцентра.

"12 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (І уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, 12-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных  населенных пунктах Ратневском района Волынской области в близи рек.

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"В течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 08 час. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

На фоне повышенной водности на р.Стрвьяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на пойму", - также сообщили в Укргидрометцентре.

В связи с осадками, местами значительными, 12 - 13 июля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологических режима с повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями 11 июля на 8 часов. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

12 июля на реках на реках Закарпатськой области ожидается повышение уровней воды на 0.3-1.0м (над уровнями на 8 часов. 11.07) в пределах коренных берегов.

"В местах прохождения сильных ливней будет происходить:
- на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0.5-1.0м;
- формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел рек и водоотводных канав;
- образование локальных селей и оползней переувлажненной почвы", - предупредили синоптики.

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