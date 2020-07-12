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Синоптики попередили про погіршення погодних умов та підвищення рівня води у річках

Синоптики попередили про погіршення погодних умов та підвищення рівня води у річках

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У західних областях України сьогодні, 12 липня, очікуються сильні зливи. Через це сьогодні та завтра можливий підйом рівня води у річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.

“12 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті місцями посилення вітру до 25 м/с, на високогір’ї до 30-35 м/c (І рівень небезпечності, жовтий); в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.

За даними УкрГідрометцентру, 12-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип’ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області.

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“Упродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
На фонi пiдвищеної водностi на р.Стрв’яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву”, — також повідомили в УкрГідрометцентрі.

У зв’язку з опадами, мiсцями значними, 12 — 13 липня на рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 — 0,7м над рiвнями 11 липня на 8 год. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків.

12 липня на рiчках на рiчках Закарпатськоi областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0.3-1.0м (над рiвнями на 8год. 11.07) в межах корiнних берегiв.

“В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися:
— на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0м;
— формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав;
— утворення локальних селiв та зсувiв перезволоженого грунту”, — попередили синоптики.

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