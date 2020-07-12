На Рівненщині негода підтопила села та повалила дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Рівненській області через негоду підтоплені приватні домогосподарства у кількох селах. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління ДСНС Рівненської області.
Так, рятувальники надавали допомогу з відкачування води у селах Оржів та Бронники Рівненського району, а також у місті Березне.
Сьогодні, 12 липня, рятувальники також розчищали проїзджу частину дороги від повалених вітром дерев у селі Ходоси Рівненського району та селі Курозвани Гощанського району області.
Нагадаємо, за інформацією ДСНС, через негоду в Україні знеструмлено 100 населених пунктів.