В Ровенской области непогода подтопила села и повалила деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Ровенской области из-за непогоды подтоплены частные домохозяйства в нескольких селах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС Ровенской области.
Так, спасатели оказывали помощь по откачке воды в селах Оржив и Бронники Ровенского района, а также в городе Березное.
Сегодня, 12 июля, спасатели также расчищали проезжую часть дороги от поваленных ветром деревьев в селе Ходосы Ровенского района и селе Курозваны Гощанского района области.
Напомним, по информации ГСЧС, из-за непогоды в Украине обесточены 100 населенных пунктов.