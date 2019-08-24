Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности на праздники по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории Украины в течение 24-27 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"24-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 24-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 24-25 августа ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха будет достигать 35 градусов тепла.
24-25 августа переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе, 24 августа также ночью в центральных областях, днем на Приазовье отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южных и восточных областях 16-21°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге и востоке страны до 35°.
В начале следующей недели, 26-27 августа, без осадков, лишь в Карпатах и 26 августа в Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 23-29°, на юге и в Закарпатье ночью 13-19°, днем 26-32°.