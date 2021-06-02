Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине в четверг, 3 июня, продолжатся дожди на юге, востоке и в центральных областях, будет ветрено. Воздух днем прогреется лишь до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Завтра, 3 июня, в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренные дожди, местами грозы, ночью местами значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков; в Украине, кроме запада и юго-востока, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 7-14°, днем 13-20°.
В Киевской области завтра без существенных осадков. Местами порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с. Температура ночью 9-12°, днем 18-20°.
Дополнение
В последующие двое суток, 4-5 июня, в большинстве областей осадков не ожидается, лишь на юге и востоке страны небольшой дождь, отдельные грозы; ветер ослабеет; температура ночью 8-14°, днем 16-21°.
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме.