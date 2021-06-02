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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. В Україні у четвер, 3 червня, продовжаться дощі на півдні, сході та у центральних областях, буде вітряно. Повітря вдень прогріється лише до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Деталі

Завтра, 3 червня, у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі, подекуди грози, вночі місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів; в Україні, крім заходу та південного сходу, місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 7-14°, вдень 13-20°.

На Київщині завтра без істотних опадів. Місцями пориви північно-східного вітру 15-18 м/с. Температура вночі 9-12°, вдень 18-20°.

Доповнення

У наступні дві доби, 4-5 червня, у більшості областей опадів не очікується, лише на півдні та сході країни невеликий дощ, окремі грози; вітер послабшає; температура вночі 8-14°, вдень 16-21°.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.

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