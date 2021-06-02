Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Деталі

Завтра, 3 червня, у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі, подекуди грози, вночі місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів; в Україні, крім заходу та південного сходу, місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 7-14°, вдень 13-20°.

На Київщині завтра без істотних опадів. Місцями пориви північно-східного вітру 15-18 м/с. Температура вночі 9-12°, вдень 18-20°.

Доповнення

У наступні дві доби, 4-5 червня, у більшості областей опадів не очікується, лише на півдні та сході країни невеликий дощ, окремі грози; вітер послабшає; температура вночі 8-14°, вдень 16-21°.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.