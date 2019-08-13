Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В среду, 14 августа, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, утром и днем значительные дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных областях грозовые дожди, утром и днем значительные дожди, град и шквалы 25-28 м/с, температура ночью 13-18°, днем 25-30°, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях 19-24°, на остальной территории без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21°, на востоке страны 12-17°, днем 28-33°", - указали синоптики.
В последующие двое суток, 15-16 августа, как указано, в большинстве западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях кратковременные дожди с грозами, в четверг местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди, температура снизится ночью до 9-15°, днем до 19-25°; на остальной территории сохранится сухая и жаркая погода.
Напомним, активный атмосферный фронт принесет в Украину похолодание и дожди.