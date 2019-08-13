Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"Завтра у західних областях грозові дощі, вранці та вдень значні дощі, подекуди град та шквали 25-28 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 19-24°; на решті території без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 16-21°, на сході країни 12-17°, вдень 28-33°", - вказали синоптики.

У наступні дві доби, 15-16 серпня, як вказано, у більшості західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях короткочасні дощі з грозами, в четвер подекуди шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями значні дощі, температура знизиться вночі до 9-15°, вдень до 19-25°; на решті території утримається суха та жарка погода.

Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе в Україну похолодання та зливи.