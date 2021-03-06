Синоптики дали прогноз погоды на 8 марта

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58902 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80175 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111686 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147084 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196756 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине в Международный женский день, 8 марта, ожидается незначительное потепление, однако, будет идти небольшой мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"В понедельник в Украине, кроме юга, небольшой мокрый снег; ожидается ослабление ветра и незначительное повышение ночной температуры", - сообщили синоптики.

Детали

Завтра же, 7 марта, в Украине без осадков, лишь в северной части вечером местами небольшой мокрый снег, в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, температура ночью 5-11° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла. В Киевской области завтра без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег, днем порывы ветра 15-18 м/с. На дорогах местами скользко. Температура ночью 5-8° мороза, днем 2-4° тепла.

По Украине во вторник, 9 марта, - без существенных осадков, температура снизится до предыдущих значений, после незначительного потепления 8 марта.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

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Украинские Национальные Новости

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