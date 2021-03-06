Синоптики дали прогноз погоды на 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине в Международный женский день, 8 марта, ожидается незначительное потепление, однако, будет идти небольшой мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"В понедельник в Украине, кроме юга, небольшой мокрый снег; ожидается ослабление ветра и незначительное повышение ночной температуры", - сообщили синоптики.
Детали
Завтра же, 7 марта, в Украине без осадков, лишь в северной части вечером местами небольшой мокрый снег, в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, температура ночью 5-11° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла. В Киевской области завтра без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег, днем порывы ветра 15-18 м/с. На дорогах местами скользко. Температура ночью 5-8° мороза, днем 2-4° тепла.
По Украине во вторник, 9 марта, - без существенных осадков, температура снизится до предыдущих значений, после незначительного потепления 8 марта.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
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