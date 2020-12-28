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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Синоптики дали прогноз погоды до Нового года

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Часть Украины до конца текущего года, 29-31 декабря, ждут небольшой дождь и мокрый снег, будет ветрено, температура повысится, местами - до 14 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды до Нового года

"Завтра в северных, центральных областях и Карпатском регионе, 30-31 декабря в западных областях небольшой дождь и мокрый снег, в горах умеренные осадки преимущественно в виде снега, на остальной территории Украины без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, завтра порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. В восточных и северо-восточных областях на дорогах местами гололедица.

"Температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10°, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 14° тепла, в Карпатах и восточных областях ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, ближайшей ночью на Левобережье 1-6° мороза", - указали синоптики.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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