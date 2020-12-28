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Синоптики дали прогноз погоди до Нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Частину України до кінця поточного року, 29-31 грудня, чекають невеликий дощ та мокрий сніг, буде вітряно, температура підвищиться, місцями - до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз погоди до Нового року

"Завтра у північних, центральних областях та Карпатському регіоні, 30-31 грудня у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, в горах помірні опади переважно у вигляді снігу, на решті території України без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, завтра пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. У східних і північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

"Температура вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 14° тепла, в Карпатах та східних областях вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, найближчої ночі на Лівобережжі 1-6° морозу", - вказали синоптики.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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