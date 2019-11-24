Синоптики дали прогноз на следующие трое суток

Так, в последующие трое суток в Украине без осадков, лишь в среду в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь и мокрый снег.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, завтра в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в понедельник ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных и южных областях ночью 0-4° мороза, днем 1-5° тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла; во вторник и среду по всей Украине повышение температуры на 3-4°.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Украине ожидается сухая погода.