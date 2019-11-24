Синоптики дали прогноз на следующие трое суток

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36119 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107147 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 94932 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106511 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117780 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147950 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В последующие трое суток на большей части территории Украины будет без осадков, ночью будет сохраняться мороз, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в последующие трое суток в Украине без осадков, лишь в среду в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь и мокрый снег.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, завтра в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в понедельник ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных и южных областях ночью 0-4° мороза, днем 1-5° тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла; во вторник и среду по всей Украине повышение температуры на 3-4°.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Украине ожидается сухая погода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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