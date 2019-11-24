Синоптики дали прогноз на наступні три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У наступні три доби на більшій частині території України буде без опадів, вночі буде зберігатися мороз, повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у наступні три доби в Україні без опадів, лише у середу в південних, східних та Дніпропетровській областях очікується дощ і мокрий сніг.
Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, завтра в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у понеділок вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних та південних областях вночі 0-4° морозу, вдень 1-5° тепла, на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла; у вівторок та середу по всій Україні підвищення температури на 3-4°.
Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, в Україні очікується суха погода.