Синоптики дали прогноз на 1 октября

Завтра, 29 сентября и 1 октября во большинстве областей, а у 30 сентября во западных и северных областях ожидается дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-13°, днем 14-19°, на юге и Закарпатье 20-24°; в понедельник теплее день: в большинстве областей 18-23°, на юге до 27°.

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