Синоптики дали прогноз на 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во вторник, 1 октября, в большинстве ожидаются дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Завтра, 29 сентября и 1 октября во большинстве областей, а у 30 сентября во западных и северных областях ожидается дождь.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-13°, днем 14-19°, на юге и Закарпатье 20-24°; в понедельник теплее день: в большинстве областей 18-23°, на юге до 27°.
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