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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16744 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Синоптики дали прогноз на 1 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У вівторок, 1 жовтня, у більшості очікуються дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз на 1 жовтня

Завтра, 29 вересня та 1 жовтня у більшості областей, а у 30 вересня у західних та північних областях очікується дощ.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-13°, вдень 14-19°, на півдні та Закарпатті 20-24°; у понеділок тепліший день: у більшості областей 18-23°, на півдні до 27°. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні

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