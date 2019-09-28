Синоптики дали прогноз на 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У вівторок, 1 жовтня, у більшості очікуються дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Завтра, 29 вересня та 1 жовтня у більшості областей, а у 30 вересня у західних та північних областях очікується дощ.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-13°, вдень 14-19°, на півдні та Закарпатті 20-24°; у понеділок тепліший день: у більшості областей 18-23°, на півдні до 27°.
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