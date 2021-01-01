Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В последующие дни в Украине прогнозируют преимущественно погоду без осадков, местами дожди с мокрым снегом. Температура - от 4° мороза ночью до 7° тепла днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью на Левобережье, 4 января в западных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура ночью от 4° тепла до 4° мороза; днем 1-7° тепла (4 января в большинстве областей около 0°), на Закарпатье и крайнем юге страны 2-4 января 6-11° тепла.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз на январь.