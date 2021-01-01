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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

Київ • УНН

 • 31169 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У наступні дні в Україні прогнозують переважно погоду без опадів, місцями дощі із мокрим снігом. Температура - від 4° морозу вночі до 7° тепла вдень. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

"У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі на Лівобережжі, 4 січня в західних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі від 4° тепла до 4° морозу; вдень 1-7° тепла (4 січня у більшості областей близько 0°), на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-4 січня 6-11° тепла.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз на січень.

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