Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

"У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі на Лівобережжі, 4 січня в західних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі від 4° тепла до 4° морозу; вдень 1-7° тепла (4 січня у більшості областей близько 0°), на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-4 січня 6-11° тепла.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз на січень.